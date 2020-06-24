Знаменитая американская спортсменка Пейдж Спиранак, обладающая негласным титулом самой красивой гольфистки мира, произвела настоящий фурор в Instagram.

28-летняя спортсменка, на которую в этой соцсети подписано более 2.6 млн человек, выложила соблазнительное фото в майке. Огромный вырез не остался без внимания комментаторов, заваливших девушку комплиментами.

Красивейшая гольфистка мира снялась в майке с глубоким вырезом Instagarm Пейдж Спиранак

Красивейшая гольфистка мира снялась в майке с глубоким вырезом Instagarm Пейдж Спиранак

Красивейшая гольфистка мира снялась в майке с глубоким вырезом Instagarm Пейдж Спиранак

Красивейшая гольфистка мира снялась в майке с глубоким вырезом Instagarm Пейдж Спиранак

Как сообщал OBOZREVATEL, в одном из интервью спортсменка призналась, что играет в гольф без трусов.

Ранее Спиринак рассказала, что получила в свой адрес огромное количество угроз и проклятий только из-за слишком откровенных нарядов. Кроме того Пейдж пожаловалась на неназванный гольф-клуб, который отказался принять от нее благотворительную помощь из-за ее большой груди.