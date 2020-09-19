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Костюк попала в неловкую ситуацию, засветив интимные фото в телефоне

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Раздевалка
3,3 т.
Марта Костюк угодила в пикантную ситуацию

Прославленная украинская теннисистка Марта Костюк приняла участие в съемках на Youtube-канале "ОТДУШИВДУШУ", где одним из задания было показать удаленные фотографии в своем телефоне.

Девушка выполнила челлендж, засветив при этом снимки, которые не предназначались для общего доступа.

Спортсменка продемонстрировала себя во время косметических процедур, а также в белье в ванной одного из отелей. Откровенные кадры заставили Марту периодически краснеть.

Марта Костюк на пляже
Марта Костюк в ванной
Марта Костюк делает веки
Марта Костюк отдыхает
Марта Костюк во время косметических процедур

Как сообщал OBOZREVATEL, японская теннисистка US Open-2020 Наоми Осака после победы на турнире призналась, что наибольший урок она извлекла для себя после матча с Мартой Костюк.

Оскака заявила, что встреча с украинкой стала ключевой на турнире

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