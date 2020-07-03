Как выглядит модель, из-за откровенных фото с которой футболиста выгнали из команды

Джиневра Ламбруски - модель, из-за откровенных фото с которой футболиста выгнали из команды (Источник фото - Instagram Джиневры Ламбруски).

Португальская "Витория" разорвала арендное соглашение с итальянским футболистом "Ромы" Мирко Антонуччи из-за откровенных фотографий с моделью Джиневрой Ламбруски.

Руководство португальской команды предупреждало игрока, что ему стоит снизить свою активность в социальных сетях, однако Антонуччи не прислушался к требованиям клуба. Последней каплей для руководства стало видео, на котором они с девушкой устроили веселые танцы через несколько часов после поражения команды в матче против "Боавишты".

Ламбруски является известной итальянской моделью. Она стала популярной благодаря соблазнительным снимкам в Instagram, где на нее подписались более 550 тысяч человек. OBOZREVATEL предлагает вам насладиться фотографиями с ее страницы в социальной сети.

Джиневра Ламбруски - модель, из-за откровенных фото с которой футболиста выгнали из команды Instagram Джиневры Ламбруски

Джиневра Ламбруски - модель, из-за откровенных фото с которой футболиста выгнали из команды Instagram Джиневры Ламбруски

Джиневра Ламбруски - модель, из-за откровенных фото с которой футболиста выгнали из команды Instagram Джиневры Ламбруски

Джиневра Ламбруски - модель, из-за откровенных фото с которой футболиста выгнали из команды Instagram Джиневры Ламбруски

Джиневра Ламбруски - модель, из-за откровенных фото с которой футболиста выгнали из команды Instagram Джиневры Ламбруски

Джиневра Ламбруски - модель, из-за откровенных фото с которой футболиста выгнали из команды Instagram Джиневры Ламбруски

Джиневра Ламбруски - модель, из-за откровенных фото с которой футболиста выгнали из команды Instagram Джиневры Ламбруски

Джиневра Ламбруски - модель, из-за откровенных фото с которой футболиста выгнали из команды Instagram Джиневры Ламбруски

Джиневра Ламбруски - модель, из-за откровенных фото с которой футболиста выгнали из команды Instagram Джиневры Ламбруски

Джиневра Ламбруски - модель, из-за откровенных фото с которой футболиста выгнали из команды Instagram Джиневры Ламбруски

Джиневра Ламбруски - модель, из-за откровенных фото с которой футболиста выгнали из команды Instagram Джиневры Ламбруски

Как сообщал OBOZREVATEL, седьмая ракетка мира Александр Зверев нарушил режим самоизоляции с моделью, которая любит баловать своих поклонников горячими снимками в бикини.