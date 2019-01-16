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Известный футболист мастурбировал пьяным на улице — видео 18+

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Футболист сборной Северной Ирландии Гэвин Уайт угодил в грандиозный скандал. 22-летнего форварда засняли на видео, когда он пьяным мастурбировал на улице в компании друга.

Гэвин Уайт

Гэвин Уайт

Википедия

Инцидент произошел на родине спортсмена после матча чемпионата Северной Ирландии между "Оксфордом", за который выступает Уайт и "Флитвудом" (2:2). Гэвин отыграл все 90 минут.

Гэвин Уайт (справа)

Гэвин Уайт (справа)

кадр из видео

Гэвин Уайт (справа)

Гэвин Уайт (справа)

кадр из видео

В ролике два молодых человека в состоянии алкогольного опьянения гуляют по улице, распевают песни и занимаются рукоблудием. Полиция задержала нарушителей.

Клуб и главный тренер "Оксфорда" раскритиковал "явно недопустимое" поведение и подтвердил, что встретится с игроком и руководством североирландской сборной, чтобы обсудить этот инцидент.

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Место
Северная Ирландия
Тег
сборная Северной Ирландии по футболу
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