Итальянского футболиста выгнали из команды из-за откровенных фото с девушкой

Итальянского футболиста "Ромы", который на правах аренды выступал за португальскую "Виторию" из Сетубала, Мирко Антонуччи отправили домой из-за чрезмерной активности в социальных сетях.

Как сообщает издание MundoDeportivo, 21-летний игрок и его девушка Жиневра Ламбруски часто баловали своих подписчиков в Instagram откровенными снимками, и это не понравилось руководству "Витории".

"Нужно быть футболистом "Витории Сетубал" 24 часа в сутки, уважать клуб и его фанатов. Команда, руководство, технический персонал и все работники клуба сошлись во мнении, что арендованный нами футболист не соответствовал нашим ожиданиям", – заявил главный тренер команды Хулио Веласкес.

Когда Антонуччи прибыл в Португалию, его предупредили, что ему необходимо изменить свое поведение в социальных сетях, однако итальянец продолжил выставлять совместные фотографии с девушкой.

Мирко Антонуччи и Джиневра Ламбруски Instagram Джиневры Ламбруски

Мирко Антонуччи и Джиневра Ламбруски Instagram Джиневры Ламбруски

Мирко Антонуччи и Джиневра Ламбруски Instagram Джиневры Ламбруски

Мирко Антонуччи и Джиневра Ламбруски Instagram Джиневры Ламбруски

Как сообщал OBOZREVATEL, пресс-атташе сербской команды отстранили от работы из-за слишком сексуальной внешности.