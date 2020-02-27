Очаровательная итальянская телеведущая и страстная фанатка "Наполи" Флориана Мессина опубликовала яркое фото перед матчами своего любимого клуба с "Барселоной" в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Пышногрудая красотка выставила в Instagram фотографию в футболке "партенопейцев", на которой просто невозможно оторвать взгляда от ее роскошного бюста. В руках девушка держит фирменный мяч с эмблемой "Наполи".

"Если ты можешь мечтать, то можешь это сделать! Вперед "Наполи"! Всегда", – пожелала девушка успеха любимой команде под своим фото.

После этого девушку засыпали комплиментами футбольные фанаты со всего мира. Английские фанаты даже призывали заменить ею на британском телевидении Гарри Линекера.

Не удивительно, что с такой поддержкой неаполитанцы достойно противостояли "Барселоне" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (1:1) и сохранили неплохие шансы на выход в четвертьфинал турнира.

OBOZREVATEL предлагает читателям полюбоваться другими снимками жгучей итальянской дивы.

Флориана Мессина Instagram

Флориана Мессина Instagram

Флориана Мессина Instagram

Флориана Мессина Instagram

Флориана Мессина Instagram

Флориана Мессина Instagram

Флориана Мессина Instagram

Флориана Мессина Instagram

Флориана Мессина Instagram

Флориана Мессина Instagram

Флориана Мессина Instagram

Флориана Мессина Instagram

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