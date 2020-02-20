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21 февраля • обновлено в 02:33
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Ирина Морозюк снялась топлес, прикрывшись резинкой

1.4т
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Ирина Морозюк, супруга бывшего футболиста киевского "Динамо" впечатлила своих поклонников провокационным снимком из спальни.

У себя в Instagram 30-летняя красотка выложила кадр, на котором она изображена топлес, прикрывшись резинкой для занятия фитнесом.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть на это и другие горячие фото жены экс-футболиста сборной Украины.

Морнинг мои родные 😊 Я думаю многие из вас заметили , что очень много вопросов , часто мне задаваемых , связаны с таким чудесным десертом как КЕКС 😈 А сколько ? А когда? А с кем ? А где ? И т.д. Сейчас я вам немного расскажу , что это для меня и какое место в жизни занимает😉 . Кекс - занимает особое место в моей жизни.. и очень важное ..это невероятный процесс , во время которого 2 человека , становится одним целым ( как пазлики 😂) Поэтому и подход у меня особый. . Сейчас объясню , почему у меня не может быть случайных "кексопоедушек", на первом свидании или на втором или на третем ..😂🤔 Вовсе не потому что , я начиталась книг о том , сколько калорий можно употреблять 😅или все пацаны хотят только одного , накормить тебя кексом или боюсь быть угощена кексом и брошена и т.д. А потому , что человека , с которым я разделю трапезу в поедании кекса , для меня должен быть особенным☝🏼 И дело не о сумасшедшей любви до гроба или когда кольцо мне на палец наденет ☝🏼 Дело в том , что у меня есть несколько принципов и правил : 1. Я очень брезгливая и человек должен мне очень нравится ( причём , я долго присматриваюсь и даже представляю себе его запах ☝🏼😂) запах человека ☝🏼😂 это если вы вдруг не о том подумали 😇 2. Я должна ему максимально доверять, а этот процесс тоже немало времени занимает. 3. Я должна чувствовать его честное и настоящее уважение к себе. Мне никогда не был интересный , банальный десерт 🤷🏼‍♀️для таких случаев , я могу открыть свой холодильник , достать один из моих многочисленных кекс-игрушек и под "интересное кино" его съесть 😂 А если уже хочется чего то больше , то это должно выглядеть не как поедание , а пожирание этого вкусного , сочного КЕКСа без никаких запретов и ограничений ) 💋 Любите друг друга , уважайте и пожирайте кексы пару раз в день 😈💋

Публикация от Ирина Морозюк (@irina_moroziuk)

Ирина Морозюк

Ирина Морозюк

@irina_moroziuk

Ирина Морозюк

Ирина Морозюк

@irina_moroziuk

Ирина Морозюк

Ирина Морозюк

@irina_moroziuk

Ирина Морозюк

Ирина Морозюк

@irina_moroziuk

Напомним, ранее Ирина Морозюк поразила своих поклонников, снявшись топлес в своей спальне.

Как сообщал OBOZREVATEL, Ирина Морозюк опубликовала голое фото со своим супругом, который на данный момент защищает цвета турецкого "Ризеспора".

В конце ноября Ира выложила свои раздетые фотографии на всеобщее обозрение, и сорвала настоящий шквал восторженных комментариев.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Персона
Ирина Морозюк
Место
Украина Киев
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GT Nonato
GT Nonato
ДУРЕПА БЕЗМОЗГЛАЯ!!!!!!!!!!
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