Ирина Морозюк снялась топлес, прикрывшись резинкой

Ирина Морозюк, супруга бывшего футболиста киевского "Динамо" впечатлила своих поклонников провокационным снимком из спальни.

У себя в Instagram 30-летняя красотка выложила кадр, на котором она изображена топлес, прикрывшись резинкой для занятия фитнесом.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть на это и другие горячие фото жены экс-футболиста сборной Украины.

Ирина Морозюк @irina_moroziuk

Ирина Морозюк @irina_moroziuk

Ирина Морозюк @irina_moroziuk

Ирина Морозюк @irina_moroziuk

Напомним, ранее Ирина Морозюк поразила своих поклонников, снявшись топлес в своей спальне.

Как сообщал OBOZREVATEL, Ирина Морозюк опубликовала голое фото со своим супругом, который на данный момент защищает цвета турецкого "Ризеспора".

В конце ноября Ира выложила свои раздетые фотографии на всеобщее обозрение, и сорвала настоящий шквал восторженных комментариев.

Узнай первым, когда Суркис продаст «Динамо» у нас в Telegram!