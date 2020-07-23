Бывшая жена экс-футболиста сборной Украины и киевского "Динамо" Николая Морозюка Ирина произвела настоящий фурор среди подписчиков в Instagram, опубликовав откровенные снимки из Турции.

В одном из отелей Кемера, 30-летняя красотка снялась полностью обнаженной, лишь слегка прикрыв майкой грудь.

Ирина Морозюк попозировала обнаженной Instagram Ирины Морозюк

"Самая эффектная девушка в Instagram", "Шикарная", "Шикардооос", "Как всегда на высоте", – не сдержали эмоции подписчики.

Ирина Морозюк разделась догола в турецком отеле

Ранее Ирина собрала огромное количество лайков у себя в Instagram летней фотографией в бикини.

Как сообщал OBOZREVATEL, Ирина и Николай Морозюк расстались после 8 лет брака. У пары остался совместный сын Илья. Девушка рассказала подробности расставания.

Ранее Ира поделилась тяжелыми воспоминаниями из своего детства, рассказав, что ее очень сильно унижали и били родители.

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