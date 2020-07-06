Имитировали половой акт: нападающие "Зенита" странно отпраздновали чемпионство

Артем Дзюба и Сердар Азмун имитировали половой акт во время празднования чемпионства "Зенита" в раздевалке (Источник фото - www.sport-express.ru).

На видео попал неоднозначный момент с нападающими "Зенита" Артемом Дзюбой и Сердаром Азмуном, которые своеобразно отпраздновали чемпионство своей команды.

Футболисты и персонал питерского клуба собрались вокруг импровизированного стола с шампанским в раздевалке. В какой-то момент раздетый до трусов Дзюба подошел к Азмуну сзади и, схватив его за шею и талию, начал имитировать половой акт.

Напомним, что "Зенит" в шестой раз стал чемпионом России, одержав выездную победу над "Краснодаром" со счетом 4:2. Команда установила рекорд, сумев завоевать титул за четыре тура до конца первенства. На ее счету 62 очка после 26 туров.

Как сообщал OBOZREVATEL, на предыдущем матче "Зенита" против "Тамбова" работники телевидения включили интершум с оскорбительными кричалками в адрес Артема Дзюбы.