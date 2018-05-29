Хакеры выложили интимные фото известной фитнес-модели

Знаменитая американская финтес-модель Дженна Фейл стало жертвой интернет-злоумышленников. Фитоняшка, на которую было подписано не один десяток тысяч поклонников, лишилась своих интимных фотографий с отдыха.

Девушка не уделила должного внимания вопросам безопасности в глобальной паутине, за что сразу же поплатилась. Такой позор настолько сильно огорчил американку, что она удалилась из Instagram.

Дженна Фейл соцсети

Дженна Фейл соцсети

Дженна Фейл соцсети

Дженна Фейл соцсети

Дженна Фейл соцсети

Дженна Фейл соцсети

Дженна Фейл соцсети

Дженна Фейл соцсети

Дженна Фейл соцсети

Дженна Фейл соцсети

Дженна Фейл соцсети

Дженна Фейл соцсети

Дженна Фейл соцсети

Дженна Фейл соцсети

Дженна Фейл соцсети

Дженна Фейл соцсети

Дженна Фейл соцсети

Дженна Фейл соцсети

Дженна Фейл соцсети

Дженна Фейл соцсети

Дженна Фейл соцсети

Дженна Фейл соцсети

Дженна Фейл соцсети

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что хакеры слили в сеть интимные снимки известной спортивной ведущей.