УкрEngРус
Регистрация
ЭкономикаШоу

Хакеры выложили интимные фото известной фитнес-модели

7.2тЧитать новость на украинском

Знаменитая американская финтес-модель Дженна Фейл стало жертвой интернет-злоумышленников. Фитоняшка, на которую было подписано не один десяток тысяч поклонников, лишилась своих интимных фотографий с отдыха.

Новости
Фитнес-модель с идеальной грудью снялась полностью обнаженной

Девушка не уделила должного внимания вопросам безопасности в глобальной паутине, за что сразу же поплатилась. Такой позор настолько сильно огорчил американку, что она удалилась из Instagram.

Дженна Фейл

соцсети

Дженна Фейл

соцсети

Дженна Фейл

соцсети

Дженна Фейл

соцсети

Дженна Фейл

соцсети

Дженна Фейл

соцсети

Дженна Фейл

соцсети

Дженна Фейл

соцсети

Дженна Фейл

соцсети

Дженна Фейл

соцсети

Дженна Фейл

соцсети

Дженна Фейл

соцсети

Дженна Фейл

соцсети

Дженна Фейл

соцсети

Дженна Фейл

соцсети

Дженна Фейл

соцсети

Дженна Фейл

соцсети

Дженна Фейл

соцсети

Дженна Фейл

соцсети

Дженна Фейл

соцсети

Дженна Фейл

соцсети

Дженна Фейл

соцсети

Дженна Фейл

соцсети

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что хакеры слили в сеть интимные снимки известной спортивной ведущей.

Читайте все новости по теме "Диеты и фитнес" на Обозревателе.

Темы
Диеты и фитнескультуризм и бодибилдинг
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
8
4
Смешно
12
Интересно
3
Печально
6
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие

Наши блоги