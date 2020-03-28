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28 марта • обновлено в 17:19
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Губерниев описал, что происходит в России из-за коронавируса

8.6т
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Знаменитый российский комментатор "Матч ТВ" Дмитрий Губерниев считает, что в таких условиях несоблюдения карантина при коронавирусе, в России будет очень много жертв.

Дмитрий Губерниев

Дмитрий Губерниев

sports.ru

"Вышел на пробежку и зарядку и обалдел! Огромные компании гуляют вместе, пикники и праздник! Ребята, если мы так еще погуляем, то скоро нам точно п...ц! Россия, сиди уже дома!" – написал Губерниев у себя в Instagram.

"Нам скоро точно пи**ец": Губерниев описал, что происходит в России

Как сообщал OBOZREVATEL, заразившийся коронавирусом аргентинский футболист "Ювентуса" Пауло Дибала рассказал, какие ощущения испытывал во время болезни.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
Коронавирус
Персона
Дмитрий Губерниев
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Сиромашенко Алекс
Сиромашенко Алекс
Гулять разрешается только таким, как Димка Губошлеп.
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Qurd Boz
Qurd Boz
Поскорее бы...
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Сиромашенко Алекс
Сиромашенко Алекс
Qurd Boz - макака, заеbeшся ждать.
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