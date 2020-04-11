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11 апреля • обновлено в 13:07
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"Государство, ты мне на кой?" Уткин заявил о полной бессмысленности России

3.7т
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Московский спортивный комментатор Василий Уткин уверен, что в период пандемии Россия абсолютно бесполезно, как государство, так как отсидеться дома любой человек может самостоятельно.

"Вопрос только один: "Государство, ты мне на кой вот сейчас, в данный момент?" Я бы в принципе сам дома отсиделся бы, наверное. Я отсиживался и в других ситуациях", -заявил Уткин в эфире программы "Паноптикум" на телеканале "Дождь".

По его словам, он много лет платит налоги. Однако в период кризиса государство не помогает Уткину должным образом.

"Я много лет, уже десятилетий, все скидываю и скидываю тебе долю от своих заработков, какую-то часть денег ты у меня забираешь само, и я никогда их не увижу. Я имею в виду так называемый Пенсионный фонд. И никто никогда их не увидит, это совершенно очевидно" — отметил комментатор.

Уткин не видит смысл в существовании такого государства

"Это что? То, ради чего я отстегивал налоги каждый месяц лет тридцать, что ли? Как-то я очень разочарован всем этим обстоятельством. Мне такое государство не нужно. Ни для чего", - отметил российский журналист.

Как сообщал OBOZREVATEL, несколько лет назад Уткин отказался от дальнейшей работы на пропагандистком Первом канале на матчах чемпионата мира по футболу 2018 года. При этом он не стал называть причин такого решения, однако намекнул, что вопрос касается цензуры.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Персона
Василий Уткин
Место
Россия
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Waix Alex
Waix Alex
Во что превратилась Россия....
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Бачурин Андрей
Бачурин Андрей
Бедненький, как тяжело то тебе живется... Болезный, езжай на о к р а и н у, вот где оплот демократии и настоящей заботой о гражда нах...)))
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Белый господин
Белый господин
Скоро Уткин переедет в K y e в?
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Спорт Раздевалка

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