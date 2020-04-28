Занятия спортом помогли российской и азербайджанской гимнастке Самире Мустафаевой придать своему телу идеальную форму.

Девушка, родившаяся в Санкт-Петербурге, начала заниматься художественной гимнастикой с пяти лет. В 2007 году случился переломный момент в ее карьере, когда Мустафаева начала выступать за сборную Азербайджана. В 2009-м и 2010-м в составе национальной команды ей удалось завоевать "бронзу" на чемпионатах мира в командном многоборье. Она также заняла призовые места на двух чемпионатах России и выиграла международный турнир по художественной гимнастике в Бразилии.

Самира Мустафаева @samira__mustafaeva

В 2013 году Мустафаева завершила спортивную карьеру и начала заниматься раскруткой собственного проекта – студии растяжки SM Stretching. Instagram Самиры показывает, каких невероятных результатов можно добиться, приложив достаточное количество усилий.

Самира Мустафаева @samira__mustafaeva

Самира Мустафаева @samira__mustafaeva

Самира Мустафаева @samira__mustafaeva

Самира Мустафаева @samira__mustafaeva

Самира Мустафаева @samira__mustafaeva

Самира Мустафаева @samira__mustafaeva

Самира Мустафаева @samira__mustafaeva

Самира Мустафаева @samira__mustafaeva

Самира Мустафаева @samira__mustafaeva

Самира Мустафаева @samira__mustafaeva

Самира Мустафаева @samira__mustafaeva

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