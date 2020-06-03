Фитнес-модель Жаклин Джерингер родилась на Филиппинах, но выросла на Гавайских островах. Спортсменка охотно делится результатами тренировок со своими подписчиками.

Она с самого детства активно занималась спортом – сначала гимнастикой и разными видами танцев, а после поступления в школу увлеклась рестлингом. Джерингер получила образование в Лос-Анджелесе, затем перебралась в Сан-Диего, но вернулась на Гавайи после рождения сына в 2005 году.

Жаклин Джерингер @vixenfit808

Она работала в ортопедической клинике и готовилась к соревнованиям по фитнесу, но решила полностью сфокусироваться на раскрутке своего бренда VixenFit, когда поняла, что у нее не хватает времени на воспитание сына. Сейчас Джерингер совмещает работу над своим бизнесом и интенсивные тренировки для участия в соревнованиях под эгидой Международной федерации бодибилдинга и фитнеса (IBFF).

Жаклин Джерингер @vixenfit808

Жаклин Джерингер @vixenfit808

Жаклин Джерингер @vixenfit808

Жаклин Джерингер @vixenfit808

Жаклин Джерингер @vixenfit808

Жаклин Джерингер @vixenfit808

Жаклин Джерингер @vixenfit808

Жаклин Джерингер @vixenfit808

Жаклин Джерингер @vixenfit808

Жаклин Джерингер @vixenfit808

Жаклин Джерингер @vixenfit808

Жаклин Джерингер @vixenfit808

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