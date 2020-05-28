Голые ноги Доротеи Вирер восхитили Instagram

Трехкратная чемпионка мира по биатлону и действующая обладательница Большого хрустального глобуса Доротея Вирер похвасталась эффектным весенним фото.

На снимке 30-летняя итальянка запечатлена в коротких шорах, которые выгодно подчеркивают спортивные и стройные ноги биатлонистки.

Болельщики со всего мира оставили под фотографией десятки восхищенных комментариев. Некоторые пошутили, что Доротея похожа на пачку соды, намекая на схожесть с рисунком с упаковки.

Стоит отметить, что это не первый раз, когда Дора собирает восторженных отзывы о своих ногах. Не так давно биатлонистка показала снимок в коротком платье.

Как сообщал OBOZREVATEL, Вирер 3 апреля отпраздновала свой 30-летний юбилей. В честь этого фанаты в сети выложили сексуальные снимки спортсменки.

Посмотри первым новую откровенную фотосессию Свитолиной у нас в Telegram!