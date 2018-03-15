Футболист ПСЖ променял больного сына на бриллианты и машины

Нападающий французского ПСЖ Хесе Родригес покупает бриллианты и летает на частном самолете, пока его сын Ньян находится в больнице и нуждается в поддержке. Об этом заявила Аура Руиз, бывшая девушка футболиста, выступающего сейчас на правах аренды за английский "Сток Сити".

Аура Руиз Instagram

"Летает на частном самолете, выкладывает фотографии с бриллиантами, которые стоят тысячи евро, пока вещи твоего маленького сына стираются руками в раковине, а сам он спит в кресле в госпитале. Ты продолжаешь тратить деньги с друзьями, путешествовать, покупать машины и брендовую одежду, пока твой сын испытывает проблемы", — написала Руиз в Instagram, приложив фотографии из больницы.

"Ты лишил меня компании, которая могла принести в госпиталь еду, а затем немедленно заявил, что моя семья и друзья должны платить за все. Семья летает почти каждую неделю после работы, потому что ты не можешь помочь. Потому что они люди и любят Ньяна", — заявила девушка.

Руиз и Хесе разошлись несколько недель назад, после чего начали публично высказываться друг о друге. Семь месяцев назад девушка родила футболисту сына, которому сделали две операции. В настоящий момент он находится в госпитале в Мадриде. Во время зимнего трансферного окна форвард "Сток Сити" хотел перейти в испанский "Лас-Пальмас", чтобы быть ближе к ребенку, однако, в конце концов от трансфера отказался.

Ранее сообщалось, что Instagram "наказал" сына Криштину Роналду за восхищение Месси.