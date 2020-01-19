Фитнес-модели ушли голыми в лес и снялись в лесбийской фотосесии

Популярные бразильские модели Валерия Пачеко и Ари Кларк устроили откровенную провокацию для своих подписчиков в Instagram.
Фитоняшки на природе организовали совместную обнаженную фотосессию. Сексуальные кадры, на которых спортсменки прижимаются друг к дружке обнаженной грудью, произвели неизгладимое впечатление в сети.
Юзеры наперебой принялись признаваться девушкам в любви, заваливая их директ восхищенными сообщениями.
OBOZREVATEL предлагает своим читателям самим полюбоваться этими и другими снимками бразильянок.
Валерия Пачеко (справа) и Ари Кларк
@val.fitt
Валерия Пачеко (справа) и Ари Кларк
@val.fitt
Валерия Пачеко (справа) и Ари Кларк
@val.fitt
Валерия Пачеко
@val.fitt
Валерия Пачеко
@val.fitt
Валерия Пачеко
@val.fitt
Валерия Пачеко
@val.fitt
Валерия Пачеко
@val.fitt
Валерия Пачеко
@val.fitt
Валерия Пачеко
@val.fitt
Валерия Пачеко
@val.fitt
Ари Кларк
@ariclarkefitness
Ари Кларк
@ariclarkefitness
Ари Кларк
@ariclarkefitness
Ари Кларк
@ariclarkefitness
Ари Кларк
@ariclarkefitness
Как сообщал OBOZREVATEL, абсолютная чемпионка России в категории "бикини-юниорки" Анастасия Золотая вызвала настоящий скандал в Instagram своим обнаженным фото с другой девушкой.
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