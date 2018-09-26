Фантомас: футболист сборной России стал посмешищем во Франции

Игрок сборной России Александр Головин стал объектом для шуток после первого выхода в стартовом составе "Монако" на матч против "Анже". В предматчевой графике вместо фотографии футболиста изобразили манекен.

Во Франции забыли как выглядят белые люди pic.twitter.com/lnRE1sVM3N — Головин в "Монако" (@GolovinMonaco) 26 septembre 2018

Некоторые пользователи нашли сходство в изображенном силуэте с французским персонажем Фантомасом.

У вас какой-то Фантомас 😎 pic.twitter.com/WmD8LvtPAc — Сборная России (@TeamRussia) 25 septembre 2018

Напомним, что поединок "Монако" и "Анже" состоялся 25 сентября. "Монтегаски" минимально уступили сопернику на своем поле. По итогам семи туров команда Головина с шестью очками находится в зоне вылета.

Как сообщал OBOZREVATEL, футболист сборной России Александр Головин проявил неуважение к работе журналистов Первого канала.