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Фантомас: футболист сборной России стал посмешищем во Франции

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Игрок сборной России Александр Головин стал объектом для шуток после первого выхода в стартовом составе "Монако" на матч против "Анже". В предматчевой графике вместо фотографии футболиста изобразили манекен.

Некоторые пользователи нашли сходство в изображенном силуэте с французским персонажем Фантомасом.

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Напомним, что поединок "Монако" и "Анже" состоялся 25 сентября. "Монтегаски" минимально уступили сопернику на своем поле. По итогам семи туров команда Головина с шестью очками находится в зоне вылета.

Как сообщал OBOZREVATEL, футболист сборной России Александр Головин проявил неуважение к работе журналистов Первого канала.

Читайте все новости по теме "Чемпионат Франции" на OBOZREVATEL.

Тема
Чемпионат Франции
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