Экс-подруга Неймара приспустила платье, ради фото полуобнаженной груди

Знаменитая сербская модель Сорая Вучелич, которая 2014 год провела вместе с футболистом ПСЖ Неймаром, очаровала своих поклонников в Instagram откровенным кадром.

34-летняя хорватка приспустила платье, чтобы сделать фотографию своей обнаженной груди.

Фанаты в комментариях завалили красотку восторженными комментариями, отмечая ее безупречные формы.

Сорая Вучелич в откровенном платье Instagram Сораи Вучелич

Сорая Вучелич на пляже Instagram Сораи Вучелич

Сорая Вучелич делает селфи Instagram Сораи Вучелич

Сорая Вучелич в ресторане Instagram Сораи Вучелич

Сорая Вучелич возле пляжа Instagram Сораи Вучелич

Сорая Вучелич Instagram Сораи Вучелич

Сорая Вучелич в черном белье Instagram Сораи Вучелич

Сорая Вучелич в платье с декольте Instagram Сораи Вучелич

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Вучелич опубликовала видео со своей тренировки, при этом огромная грудь девушки едва поместилась в кадр.