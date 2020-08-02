Экс-подруга Неймара приспустила платье, ради фото полуобнаженной груди
Сорая Вучелич выложила снимок в Instagram.
Знаменитая сербская модель Сорая Вучелич, которая 2014 год провела вместе с футболистом ПСЖ Неймаром, очаровала своих поклонников в Instagram откровенным кадром.
34-летняя хорватка приспустила платье, чтобы сделать фотографию своей обнаженной груди.
Фанаты в комментариях завалили красотку восторженными комментариями, отмечая ее безупречные формы.
Сорая Вучелич в откровенном платье Instagram Сораи Вучелич
Сорая Вучелич на пляже Instagram Сораи Вучелич
Сорая Вучелич делает селфи Instagram Сораи Вучелич
Сорая Вучелич в ресторане Instagram Сораи Вучелич
Сорая Вучелич возле пляжа Instagram Сораи Вучелич
Сорая Вучелич Instagram Сораи Вучелич
Сорая Вучелич в черном белье Instagram Сораи Вучелич
Сорая Вучелич в платье с декольте Instagram Сораи Вучелич
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Вучелич опубликовала видео со своей тренировки, при этом огромная грудь девушки едва поместилась в кадр.