МоваЯзык

Топ-темы:

Экс-подруга Неймара приспустила платье, ради фото полуобнаженной груди

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Раздевалка
1,3 т.
Сорая Вучелич

Сорая Вучелич выложила снимок в Instagram.

Знаменитая сербская модель Сорая Вучелич, которая 2014 год провела вместе с футболистом ПСЖ Неймаром, очаровала своих поклонников в Instagram откровенным кадром.

34-летняя хорватка приспустила платье, чтобы сделать фотографию своей обнаженной груди.

Фанаты в комментариях завалили красотку восторженными комментариями, отмечая ее безупречные формы.

Сорая Вучелич в откровенном платье

Сорая Вучелич в откровенном платье Instagram Сораи Вучелич

Сорая Вучелич на пляже

Сорая Вучелич на пляже Instagram Сораи Вучелич

Сорая Вучелич делает селфи

Сорая Вучелич делает селфи Instagram Сораи Вучелич

Сорая Вучелич в ресторане

Сорая Вучелич в ресторане Instagram Сораи Вучелич

Сорая Вучелич возле пляжа

Сорая Вучелич возле пляжа Instagram Сораи Вучелич

Сорая Вучелич

Сорая Вучелич Instagram Сораи Вучелич

Сорая Вучелич в черном белье

Сорая Вучелич в черном белье Instagram Сораи Вучелич

Сорая Вучелич в платье с декольте

Сорая Вучелич в платье с декольте Instagram Сораи Вучелич

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Вучелич опубликовала видео со своей тренировки, при этом огромная грудь девушки едва поместилась в кадр.

Поделиться в Facebook
  2. Спорт
  3. Раздевалка