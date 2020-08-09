Экс-подруга Неймара поразила откровенным нарядом в Монако

Знаменитая сербская модель Сорая Вучелич, которая 2014 год провела вместе с футболистом ПСЖ Неймаром, поразила своих подписчиков откровенным нарядом.
33-летняя красотка опубликовала фотографию с одного из ресторанов Монако. На снимке Вучелич запечатлена в платье, которое едва прикрывает интимные части ее груди.
"Ты очень красивая, моя дорогая, ты прекрасна душой и телом. Я так тобой восхищаюсь и обожаю твою красоту", "Вам нет равных в красоте вашего тела", "Ты выглядишь фантастически и очень стильно", – не сдерживают эмоций поклонники под фото.
Сорая Вучелич с покупками Instagram Сораи Вучелич
Сорая Вучелич в кафе Instagram Сораи Вучелич
Сорая Вучелич в кафе в Монако Instagram Сораи Вучелич
Сорая Вучелич в откровенном наряде Instagram Сораи Вучелич
Сорая Вучелич на отдыхе Instagram Сораи Вучелич
Сорая Вучелич позирует Instagram Сораи Вучелич
Сорая Вучелич Instagram Сораи Вучелич
Комментарии под фото Instagram Сораи Вучелич
Комментарии под фото Instagram Сораи Вучелич
Комментарии под фото Instagram Сораи Вучелич
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Вучелич опубликовала видео со своей тренировки, при этом огромная грудь девушки едва поместилась в кадр.