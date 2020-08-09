Экс-подруга Неймара поразила откровенным нарядом в Монако

Знаменитая сербская модель Сорая Вучелич, которая 2014 год провела вместе с футболистом ПСЖ Неймаром, поразила своих подписчиков откровенным нарядом.

33-летняя красотка опубликовала фотографию с одного из ресторанов Монако. На снимке Вучелич запечатлена в платье, которое едва прикрывает интимные части ее груди.

"Ты очень красивая, моя дорогая, ты прекрасна душой и телом. Я так тобой восхищаюсь и обожаю твою красоту", "Вам нет равных в красоте вашего тела", "Ты выглядишь фантастически и очень стильно", – не сдерживают эмоций поклонники под фото.

Сорая Вучелич с покупками Instagram Сораи Вучелич

Сорая Вучелич в кафе Instagram Сораи Вучелич

Сорая Вучелич в кафе в Монако Instagram Сораи Вучелич

Сорая Вучелич в откровенном наряде Instagram Сораи Вучелич

Сорая Вучелич на отдыхе Instagram Сораи Вучелич

Сорая Вучелич позирует Instagram Сораи Вучелич

Сорая Вучелич Instagram Сораи Вучелич

Комментарии под фото Instagram Сораи Вучелич

Комментарии под фото Instagram Сораи Вучелич

Комментарии под фото Instagram Сораи Вучелич

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Вучелич опубликовала видео со своей тренировки, при этом огромная грудь девушки едва поместилась в кадр.