Экс-невесту Кличко избили: полиция раскрыла подробности

10 июля в суде Лос-Анджелеса состоялось слушание дела по избиению бывшей невесты Владимира Кличко - американской актрисы Хайден Панеттьери ее бойфрендом Брайаном Хикерсоном.

Оказалось, что в последние полгода парень регулярно бил девушку, и еще в начале мая она не выдержала и вызвала полицейских, сообщает американский портал Radar Online.

Офицер Эмбер Финдли на суде рассказала, что вызов поступил около 2 часов ночи. Подъехав к дому, она услышала женские крики: "А-а-а-а! Ты делаешь мне больно!"

Открывший двери Хикерсон сказал, что он один со своими собаками. Женские крики он объяснил работающим телевизором. В конце концов он пустил офицеров в дом, где они в спальне наверху обнаружили избитую и опухшую Панеттьери.

"Я думаю, что он не хотел говорить нам, что [Хайден] была внутри, потому что она была знаменитостью. Я сразу заметила у нее под глазами синяки, опухшее лицо. У нее были ссадины на шее, на левой стороне. Когда я с ней разговаривала, она сняла свитер. Я увидела синяки на обеих руках", - сказала Финдли.

Панеттьери рассказала офицеру, что она и Хикерсон выпивали в Кабо Кантина в Голливуде, а затем вернулись домой. Когда они были у входной двери дома, то начали спорить, и он трижды ударил ее по лицу ладонью.

После последнего удара у Панеттьери пошла кровь из носа. Выяснилось, что это далеко не первая ссора влюбленных с применением физической силы,за два дня Хикерсон три раза избивал бывшую гражданскую жену Владимира Кличко.

Повторное слушание по этому делу состоится через несколько недель, предварительно, бойфренду Хайден Панеттьери грозит четыре года тюрьмы.

Напомним, что ранее Хикерсону запретили приближаться к Панеттьери ближе, чем на 90 метров, а также пытаться всячески связаться с любимой.

Кроме того, появилась информация, что Хайден намерена прекратить отношения с Брайаном.

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