Экс-модель променяла подиум на футбольное поле и стала судьей в чемпионате Украины

Кристина Козорог решила закончить модельную карьеру ради работы судьей в чемпионате Украины.
Бывшая модель Кристина Козорог променяла подиум на футбольное поле и стала работать главной судьей на матчах чемпионата Украины.
Девушка начала заниматься футболом еще в возрасте восьми лет и даже играла за команду из Высшей женской лиги, но из-за серьезной травмы ей пришлось рано закончить спортивную карьеру. В 2013 году Козорог пошла в школу арбитров и несколько лет судила матчи регионального и юниорского уровня. За это время она успела получить высшее образование и принять участие в конкурсе "Мисс Украина".
На протяжении недолгого времени Кристина выступала как подиумная модель, пока окончательно не решила связать свою жизнь с футболом. В 2018-м Козорог дебютировала во Второй лиге Украины, на матчах которой работает и по сей день.
Кристина Козорог на работе XSPORT
Кристина Козорог и миниатюрное футбольное поле XSPORT
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Кристина Козорог в черно-белом цвете Instagram СК "Горняк"
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