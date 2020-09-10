Экс-модель променяла подиум на футбольное поле и стала судьей в чемпионате Украины

Бывшая модель Кристина Козорог променяла подиум на футбольное поле и стала работать главной судьей на матчах чемпионата Украины.

Девушка начала заниматься футболом еще в возрасте восьми лет и даже играла за команду из Высшей женской лиги, но из-за серьезной травмы ей пришлось рано закончить спортивную карьеру. В 2013 году Козорог пошла в школу арбитров и несколько лет судила матчи регионального и юниорского уровня. За это время она успела получить высшее образование и принять участие в конкурсе "Мисс Украина".

На протяжении недолгого времени Кристина выступала как подиумная модель, пока окончательно не решила связать свою жизнь с футболом. В 2018-м Козорог дебютировала во Второй лиге Украины, на матчах которой работает и по сей день.

Кристина Козорог на работе XSPORT

Кристина Козорог и миниатюрное футбольное поле XSPORT

Кристина Козорог и панорама города Facebook Кристины Козорог

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Кристина Козорог в черно-белом цвете Instagram СК "Горняк"

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