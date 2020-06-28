Девушка-боец ММА, ставшая звездой "Мандалорца", показала обнаженное фото

Девушка-боец смешанных единоборств (ММА), актриса и фитнес-модель Джина Карано, снявшаяся в трех эпизодах сериала "Мандалорец", поделилась своей обнаженной фотографией.

"Я нахожу свободу сексуальной. Настолько сексуальной, что даже не могу описать ее. Вы просыпаетесь каждое утро и чувствуете, что способны на все", – подписала 38-летняя Карано цитатой певца Принца снимок, на котором позирует абсолютно без одежды.

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Спортсменка закончила карьеру в ММА в 2009 году после поражения от Крис Сайборг. Оно осталось единственным в восьми боях.

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