Знаменитый российский боксер Денис Лебедев попался на лжи и лицемерии.

"Я бы многие вещи запретил — телевидение к примеру, но это не в моей компетенции. Идет реклама жвачки, я смотрю и просто в шоке. Там юные парень и девушка штаны натягивают: "Это мой отец, одевайся!" Разве можно такое показывать? Мне одному это противно? Уверен, такое половине страны не нравится. И подобного сейчас масса по телевизору. Ток-шоу всякие — и политические, и развлекательные", — сказал Лебедев в свое время в интервью изданию "Спорт-Экспресс".

Позже в сеть попало его видео, где россиянин ничуть не стесняясь камеры, полностью раздевается.

Поклонники бокса в интернете не смогли пройти мимо такого лицемерия, затравив спортсмена в комментариях под роликом.

Как сообщал OBOZREVATEL, Денис Лебедев, известный фанатичной поддержкой президента России Путина, заявил, что решил уйти из спорта.

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