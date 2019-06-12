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"Делала не я!" Чемпионка мира из РФ опозорилась с флагом России

2.2тЧитать материал на украинском

Российская звезда фигурного катания Евгения Медведева попала в курьезную ситуацию, поздравляя соотечественников с Днем России.

19-летняя спортсменка на своей странице в социальной сети Instagram выложила картинку, на которой она нарисована на фоне национального флага. При этом на рисунке был перепутан порядок цветов – бело-красно-синий вместо бело-сине-красного.

"С Днем России! Люблю и горжусь своей Родиной. Пусть в нашей стране всегда будет мир, взаимопонимание и любовь", – подписала рисунок Медведева. Чемпионка мира и Европы быстро поняла свою ошибку и разместила картинку с правильным порядком цветов.

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"Делала не я!" Чемпионка мира из РФ опозорилась с флагом России

"Арт делала не я! На моих работах присутствует моя роспись", – написала в комментариях Евгения.

Как сообщал OBOZREVATEL, конкурентка Медведевой Елизавета Туктамышева вызвала настоящий переполох в сети полуголым фото.

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Тема
фигурное катание
Место
Россия
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