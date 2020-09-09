Ровно 5 лет назад двукратная чемпионка мира по биатлону Мириам Гесснер произвела настоящий фурор в спортивном мире, приняв участие в съемках для Playboy.

23-летняя немка стала первой (и по сей день единственной) биатлонисткой, которая не постеснялась полностью раздеться перед объективами фотокамер.

Мириам Гесснер в черно-белом цвете Playboy

Мириам Гесснер в черном белье Playboy

Мириам Гесснер обнаженная на лестнице Playboy

Последний раз Гесснер принимала участие в соревнованиях в 2017 году, пробежав несколько гонок на открытом чемпионате Европы в Польше. В сентябре 2019 официально ушла из спорта.

За свою спортивную карьеру Мириам завоевывала награды как в биатлоне, так и в лыжных гонках. Помимо двух золотых медалей в эстафете на ЧМ Гесснер завоевала "серебро" в лыжной эстафете на Олимпийских играх в Ванкувере.

14 октября 2017 года у Гесснер и ее мужа Феликса Нойройтера родилась первая дочь, а спустя год пара официально оформила отношения.

Как сообщал OBOZREVATEL, известная немецкая биатлонистка Марен Хаммершмидт принял участие в акции против убийства животных ради промысла, снявшись в стиле "ню".

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