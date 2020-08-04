Бывшая "Мисс Москва", снимавшаяся обнаженной, ушла в гонки, взяв подиум в первом же заезде

Российская топ-модель Илона Селина, которая в свое время взяла многочисленные модельные титулы ("Мисс Москва", "Мисс Penthouse 2010", "Мисс Лучшая фигура России 2008"), ушла в мотогонки.

31-летняя уроженка Нижнего Новгорода приехала третьей на Moscow Raceway в первой же гонке в классе Lady.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть на спортивные и не очень фотографии новоявленной пилотессы спортбайков.

Илона Селина в обнаженной фотосессии Instagram Илоны Селиной

Илона Селина топлес Instagram Илоны Селиной

Илона Селина в море Instagram Илоны Селиной

Илона Селина на пляже Instagram Илоны Селиной

Илона Селина рядом с мотоциклами Instagram Илоны Селиной

Илона Селина в гонке Instagram Илоны Селиной

Илона Селина на трассе Instagram Илоны Селиной

Илона Селина в купальнике Instagram Илоны Селиной

Илона Селина загорает топлесс Instagram Илоны Селиной

Отметим, что ранее американская фитнес-модель Брю Лукас произвела настоящий фурор среди своих 3.2 млн подписчиков в Instagram, выложив откровенные снимки топлес с пляжа.