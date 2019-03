"Бурный секс" на скачках в Ирландии попал в эфир - опубликовано видео

Забавный момент произошел на скачках в Ирландии. Во время заезда в эфир попала пара кроликов, которая спаривалась прямо посреди трассы.

При приближении лошадей пушистые зверьки успели ретироваться, но все равно попали в телетрансляцию. Инцидент вызвал бурный восторг у зрителей, который в комментариях во всю обсуждали "бурный секс в прямом эфире".

