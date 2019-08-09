"Большая благодарность": Усик прокомментировал эфир с Шарием

Бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик впервые публично прокомментировал свое общение со скандальным блогером Анатолием Шарием.

Во время прямого эфира в социальной сети Instagram боксер призвал своих поклонников обращать внимание на себя.

"После этого было много каких-то высказываний – и не совсем хороших, и очень хороших. И тем, и тем людям большая благодарность. Пугает то, что люди живут чужой жизнью. Не своей. Хорошо советовать и давать какие-то указания другим, если это не ваша жизнь. Мне кажется, нужно попробовать жить своей жизнью. Хоть бы неделю. Хотя бы день. Тогда будет очень хорошо", – сказал Усик.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Усик назвал добрым президента Украины Владимира Зеленского во время общения с Шарием. После эфира экс-лидер "Правого сектора" Дмитрий Ярош обматерил боксера и назвал его "крымским пид***сом".

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