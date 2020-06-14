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14 июня • обновлено в 15:28
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Биатлонистка Вирер выложила фото в купальнике и восхитила фанатов своим телом

3.1т
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Действующая обладательница Кубка мира по биатлону Доротея Вирер произвела фурор на своих поклонников в Instagram, снявшись в купальнике.

В кадре знаменитая итальянка позирует на фоне зелени и бассейна, держа в руках прохладительный напиток.

"Каникулы" - подписала кадр трехкратная чемпионка мира.

В комментариях юзеры устроили 30-летней спортсменке настоящий шквал комплиментов, восхищаясь ее телом.

"Какая же она сексуальная. Выглядит не как спортсменка, а как модель", "Нельзя выглядеть настолько маняще", – написали подписчики под публикацией.

Лучшая биатлонистка планеты снялась в купальнике, поразив фанатов своим телом

Instagram Доротеи Вирер

Лучшая биатлонистка планеты снялась в купальнике, поразив фанатов своим телом

Instagram Доротеи Вирер

Лучшая биатлонистка планеты снялась в купальнике, поразив фанатов своим телом

Instagram Доротеи Вирер

Как сообщал OBOZREVATEL, Вирер 3 апреля отпраздновала свой 30-летний юбилей. В честь этого фанаты в сети выложили сексуальные снимки спортсменки.

Ранее Доротея выложила летнее соблазнительное фото. На снимке девушка запечатлена в коротком голубом платье, которое подчеркивает ее стройные ноги.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Персона
Доротея Вирер
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