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Биатлонистка сборной Украины показала откровенное фото, приоткрыв грудь

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Биатлонистка сборной Украины Ольга Абрамова произвела настоящий фурор у себя в Instagram выложив соблазнительное фото, с полуобнаженной грудью.

Фанаты спортсменки завалили девушку восторженными комментариями, отмечая ее красоту.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сентябре прошлого года Абрамова приняла участие в эротической фотосессии. Спортсменка снялась полностью обнаженной в одной из московских фотостудий.

Новости
Биатлонистка сборной Украины показала фигуру в соблазнительном купальнике

Напомним, 30-летняя уроженка Ульяновской области Ольга Абрамова приняла решение выступать за сборную Украины летом 2012 года. В сентябре 2014 года стала чемпионкой Украины по летнему биатлону.

В феврале 2016 года Абрамова попалась на допинге - в ее пробах был найден запрещенный препарат мельдоний. В 2017-м Украинка выиграла суд у IBU, и годичная дисквалификация спортсменки аннулирована.

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Персона
Ольга Абрамова
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