Белодед показала себя на море, поразив "нереальной красотой"

Двукратная чемпионка мира по дзюдо Дарья Белодед очаровала своих подписчиков в Instagram роскошной морской фотосессией.

В кадре 19-летняя киевлянка катается на качелях практически посреди волн.

Дарья Белодед в волнах Instagram Дарьи Белодед

Дарья Белодед на фоне заката Instagram Дарьи Белодед

Дарья Белодед в морской волне Instagram Дарьи Белодед

Дарья Белодед на качелях Instagram Дарьи Белодед

Дарья Белодед на берегу бассейна Instagram Дарьи Белодед

Дарья Белодед в шляпке Instagram Дарьи Белодед

Дарья Белодед в белом Instagram Дарьи Белодед

Поклонники спортсменки не смогли пройти мимо такой красоты.

"Красотка", "Нереальная красота", "Очень красивые фото", "Прекрасная Дарья", – пишут в комментариях.

Комментарии под фото Дарьи Белодед Instagram Дарьи Белодед

Комментарии под фото Дарьи Белодед Instagram Дарьи Белодед

Комментарии под фото Дарьи Белодед Instagram Дарьи Белодед

Комментарии под фото Дарьи Белодед Instagram Дарьи Белодед

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее дзюдоистка порадовала подписчиков сногсшибательными снимками, сопроводив их пятью откровенными фактами о себе, а затем озадачила подписчиков серией ярких снимков

Дарья также показала, как тренируется на берегу Черного моря в Одессе, признавшись, что занятия на свежем морском воздухе приносят ей наибольшее удовольствие.