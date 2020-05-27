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27 мая • обновлено в 22:29
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Белодед на пляже очаровала роскошной фигурой в майке и шортах

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Прославленная украинская дзюдоистка Дарья Белодед похвасталась своей тренировкой на берегу Черного моря в Одессе.

В кадре загорела и стройная украинская чемпионка, одетая в майку, лосины и шорты, демонстрирует идеальную фигуру.

Дарья Белодед

Дарья Белодед

@dariabilodid7

Дарья Белодед

Дарья Белодед

@dariabilodid7

"Тренировки у моря,что может быть лучше для спортсменов? Лично для меня, море - это сумасшедший заряд энергии, который способствует улучшению плодотворных тренировок и физической формы. А когда ещё и тёплая погода, то тренировки превращаются в сплошное удовольствие. Вот бы круглогодично тренироваться в таких климатических условиях и дышать морским воздухом!" – написала 19-летняя киевлянка у себя в Instagram.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Дарья в Instagram рассказала о себе 5 откровенных фактов, сопроводив это сногсшибательными фотографиями.

Отметим, что недавно Белодед приворожила фанатов пикантной позой и стройными ножками.

4 мая чемпионка мира поделилась фотографиями в стильном прикиде. У себя в Instagram она опубликовала три снимка, которые были высоко оценены ее поклонниками

У нас в Telegram ты узнаешь первым, когда Ломаченко станет абсолютным чемпионом мира!

Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Персона
Дарья Белодед
Место
Украина Одесса
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