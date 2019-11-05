50 кг наркотиков на команду: немецкий суд вынес приговор известной спортсменке

Участница Олимпийских игр-2016, голландская бегунья Мадия Гафур приговорена к 8,5 годам лишения свободы за перевозку наркотиков.

Летом 2019 года спортсменка была задержана на границе Нидерландов и Германии. В ее автомобиле пограничники обнаружили более 50 кг наркотических веществ – 50 кг экстази и 2 кг метамфетаминана. Стоимость наркотических веществ оценивалась в 2 миллиона евро.

Мадия Гафур globallookpress.com

Гафур предстала перед судом в Германии и была признана виновной, сообщает Тelegraaf.

Сторона защиты Гафур на суде утверждала, что она была уверена, что перевозит не наркотические вещества, а допинг, предназначенный также и для других спортсменов. При этом Гафур отказалась говорить, кто снабжал ее наркотиками.

На летней Олимпиаде-2016 Гафур выступала в составе голландской команды в эстафете 4х400 м. Также она становилась чемпионкой Голландии в беге на 400 метров в помещении.

Как сообщал OBOZREVATEL, чемпионку России по конному спорту посадили на три года по делу о мошенничестве в особо крупном размере.

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