3-кратная чемпионка мира из Украины поразила сеть телом в бикини
Абсолютная чемпионка Украины по фитнесу и трехкратная чемпионка мира в категории "фитнес-бикини" Анна Круковская произвела настоящий фурор в соцсетях своими фотографиями с отдыха.
32-летняя уроженка Черкасс выложила снимки с турецкой Аланье и собрала массу восторженных комментариев в Instagram.
Поклонники спортсменки отмечают ее невероятные женственные формы и спортивное тело. OBOZREVATEL предлагает своим читателям самим полюбоваться внешностью нашей соотечественницы.
Как сообщал OBOZREVATEL, серебряная призерка чемпионатов Европы и мира, победительница международных турниров по фитнесу и бодибилдингу Анна Скворцова произвела фурор в Instagram обнаженной фотографией.
29-летня украинка выложила в сеть снимок, на котором запечатлена в постели вместе со своим мужем