3-кратная чемпионка мира из Украины поразила сеть телом в бикини

Максим Иншаков
Максим Иншаков
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Анна Круковская

Абсолютная чемпионка Украины по фитнесу и трехкратная чемпионка мира в категории "фитнес-бикини" Анна Круковская произвела настоящий фурор в соцсетях своими фотографиями с отдыха.

32-летняя уроженка Черкасс выложила снимки с турецкой Аланье и собрала массу восторженных комментариев в Instagram.

Поклонники спортсменки отмечают ее невероятные женственные формы и спортивное тело. OBOZREVATEL предлагает своим читателям самим полюбоваться внешностью нашей соотечественницы.

Анна Круковская на берегу бассейна
Анна Круковская
Анна Круковская сидит на берегу бассейна
Анна Круковская в масле
Анна Круковская на набережной
Анна Круковская восхитила упругими бедрами
Анна Круковская в розовом

Комментарии под фото

Как сообщал OBOZREVATEL, серебряная призерка чемпионатов Европы и мира, победительница международных турниров по фитнесу и бодибилдингу Анна Скворцова произвела фурор в Instagram обнаженной фотографией.

29-летня украинка выложила в сеть снимок, на котором запечатлена в постели вместе со своим мужем

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