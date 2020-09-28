3-кратная чемпионка мира из Украины поразила сеть телом в бикини

Абсолютная чемпионка Украины по фитнесу и трехкратная чемпионка мира в категории "фитнес-бикини" Анна Круковская произвела настоящий фурор в соцсетях своими фотографиями с отдыха.

32-летняя уроженка Черкасс выложила снимки с турецкой Аланье и собрала массу восторженных комментариев в Instagram.

Поклонники спортсменки отмечают ее невероятные женственные формы и спортивное тело. OBOZREVATEL предлагает своим читателям самим полюбоваться внешностью нашей соотечественницы.

Как сообщал OBOZREVATEL, серебряная призерка чемпионатов Европы и мира, победительница международных турниров по фитнесу и бодибилдингу Анна Скворцова произвела фурор в Instagram обнаженной фотографией.

29-летня украинка выложила в сеть снимок, на котором запечатлена в постели вместе со своим мужем