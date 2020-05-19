Главная Новости
19 мая • обновлено в 19:54
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Раздевалка

Олимпийская чемпионка Алина Загитова, с которой нарушил закон Путин, показала телеграмму от него

5.3т
Читать материал на украинском

Знаменитая российская фигуристка Алина Загитова в день своего 18-летия выложила в Instagram текст поздравительной телеграммы от президента России Владимира Путина.

Путин пожелал Загитовой новых достижений в спорте. "Вы достойно продолжили легендарные традиции отечественной школы фигурного катания и, несмотря на юный возраст, добились выдающихся успехов в спорте. Уверен, что потрясающая работоспособность, талант и нацеленность на победу — и впредь будут помогать вам и в спорте, и в жизни", — говорится в сообщении президента.

18✌️🎉

Публикация от Alina Zagitova (@azagitova)

18-летняя олимпийская чемпионка, с которой нарушил закон Путин, показала телеграмму от него

@azagitova

Как сообщал OBOZREVATEL, Загитова похвасталась фото со своего отдыха. На снимке звездная фигуристка попозировала в красивом темно-зеленом купальнике, который отлично сидел на девушке.

У нас в Telegram ты узнаешь первым, когда Ломаченко станет абсолютным чемпионом мира!

Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Персоны
Алина Загитова Владимир Путин
Место
Россия
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
8
6
Смешно
0
Интересно
1
Печально
5
Трэш
Спорт Раздевалка

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи:18 876.

    Вылечились: 5632. Умерли: 548.

  • В мире заболели почти 4,9 млн человек, погибли – более 320 тысяч.

  • В Минздраве заявили, что карантин в Украине продлят до 22 июня, но ослабят.

  • Трамп дал ВОЗ 30 дней на выполнение его условий и пригрозил отменой финансирования из-за Китая.

  • Ученые заявили об эффективности известного лекарства против COVID-19.

Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новости спорта

Топ-публикации

Топ-блоги

Ставка матча
все ставки
Team Spirit
VS
AVEZ
Победа Team Spirit с форой в -3,5 раунда
1.75 Сделать ставку
Team Secret
VS
Apeks
Победа Team Secret
1.70 Сделать ставку
Team Liquid
VS
Chaos
Победа Team Liquid с форой в -1,5 карты
1.60 Сделать ставку
G2
VS
North
Победа G2 с форой в -1,5 карты
1.92 Сделать ставку
Хайденхайм
VS
Вехен
Обе забьют
1.72 Сделать ставку
Нюрнберг
VS
Эрцгебирге
1х и обе забьют
2.09 Сделать ставку
Astralis
VS
Heroic
Победа Astralis с форой в -1,5 карты
1.50 Сделать ставку
Salamander
VS
AGO
Победа Salamander
1.87 Сделать ставку
Неман
VS
Торпедо-БелАЗ
Победа Торпедо-БелАЗ с форой (0)
1.91 Сделать ставку
Славия
VS
Городея
Городея не проиграет
1.83 Сделать ставку