Олимпийская чемпионка Алина Загитова, с которой нарушил закон Путин, показала телеграмму от него

Спустя год Загитова была вынуждена удалить фото с "Прямой линии" Владимира Путина, в студии которой она побывала

В 2018 году несовершеннолетняя Загитова приняла участие в митинге в поддержку Владимира Путина, что являлось нарушением закона

Знаменитая российская фигуристка Алина Загитова в день своего 18-летия выложила в Instagram текст поздравительной телеграммы от президента России Владимира Путина.

Путин пожелал Загитовой новых достижений в спорте. "Вы достойно продолжили легендарные традиции отечественной школы фигурного катания и, несмотря на юный возраст, добились выдающихся успехов в спорте. Уверен, что потрясающая работоспособность, талант и нацеленность на победу — и впредь будут помогать вам и в спорте, и в жизни", — говорится в сообщении президента.

@azagitova

Как сообщал OBOZREVATEL, Загитова похвасталась фото со своего отдыха. На снимке звездная фигуристка попозировала в красивом темно-зеленом купальнике, который отлично сидел на девушке.

У нас в Telegram ты узнаешь первым, когда Ломаченко станет абсолютным чемпионом мира!