Олимпийская чемпионка побывала на "Прямой линии" Путина и поплатилась

Олимпийская чемпионка 2014 года фигуристка Алина Загитова была вынуждена удалить фото с "Прямой линии" Владимира Путина, в студии которой она побывала накануне.
На спортсменку обрушились негативные комментарии в социальной сети Instagram. "В студии "Прямой линии" с президентом В. В. Путиным. Более четырех часов шло общение населения с президентом", – подписала снимок фигуристка.
#Repost @azagitova 🇷🇺 в студии Прямой линии с Президентом В.В. Путиным. Более 4 часов шло общение населения с Президентом 👍. 🇷🇺Today I took part in the live broadcast with the Russian President Vladimir V. Putin. Over 4 hours of questions and answers👍. . . . . #alinazagitova #zagitova #алиназагитова #загитова #teamzagitova #shiseido #shiseidoqueen #madoka #madokakaname #magiarecord #sberbank #сбербанк #олимпийскаячемпионка #olympicchampion #airweave #airweavexzagitova #shiseidoxzagitova #shiseidoginzatokyo #puma
После этого в комментариях поклонники чемпионки принялись активно обсуждать фото Загитовой. Многие посоветовали спортсменке держаться подальше от политики. Фигуристка решила удалить снимок, который успела перепостить ее фан-страничка.
Как сообщал OBOZREVATEL, лучший футболист России на чемпионате мира 2018 года Артем Дзюба выругался матом в студии во время "Прямой линии" Владимира Путина.
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