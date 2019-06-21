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Олимпийская чемпионка побывала на "Прямой линии" Путина и поплатилась

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Олимпийская чемпионка 2014 года фигуристка Алина Загитова была вынуждена удалить фото с "Прямой линии" Владимира Путина, в студии которой она побывала накануне.

На спортсменку обрушились негативные комментарии в социальной сети Instagram. "В студии "Прямой линии" с президентом В. В. Путиным. Более четырех часов шло общение населения с президентом", – подписала снимок фигуристка.

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#Repost @azagitova 🇷🇺 в студии Прямой линии с Президентом В.В. Путиным. Более 4 часов шло общение населения с Президентом 👍. 🇷🇺Today I took part in the live broadcast with the Russian President Vladimir V. Putin. Over 4 hours of questions and answers👍. . . . . #alinazagitova #zagitova #алиназагитова #загитова #teamzagitova #shiseido #shiseidoqueen #madoka #madokakaname #magiarecord #sberbank #сбербанк #олимпийскаячемпионка #olympicchampion #airweave #airweavexzagitova #shiseidoxzagitova #shiseidoginzatokyo #puma

Публикация от Alina Zagitova’s Fanpage 👑☘️ (@teamzagitova)

После этого в комментариях поклонники чемпионки принялись активно обсуждать фото Загитовой. Многие посоветовали спортсменке держаться подальше от политики. Фигуристка решила удалить снимок, который успела перепостить ее фан-страничка.

Как сообщал OBOZREVATEL, лучший футболист России на чемпионате мира 2018 года Артем Дзюба выругался матом в студии во время "Прямой линии" Владимира Путина.

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Тема
Прямая линия с Владимиром Путиным
Персоны
Алина ЗагитоваВладимир Путин
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