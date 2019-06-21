Олимпийская чемпионка побывала на "Прямой линии" Путина и поплатилась

Олимпийская чемпионка 2014 года фигуристка Алина Загитова была вынуждена удалить фото с "Прямой линии" Владимира Путина, в студии которой она побывала накануне.

На спортсменку обрушились негативные комментарии в социальной сети Instagram. "В студии "Прямой линии" с президентом В. В. Путиным. Более четырех часов шло общение населения с президентом", – подписала снимок фигуристка.

После этого в комментариях поклонники чемпионки принялись активно обсуждать фото Загитовой. Многие посоветовали спортсменке держаться подальше от политики. Фигуристка решила удалить снимок, который успела перепостить ее фан-страничка.

Как сообщал OBOZREVATEL, лучший футболист России на чемпионате мира 2018 года Артем Дзюба выругался матом в студии во время "Прямой линии" Владимира Путина.

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