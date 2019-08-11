"Динамо" с дракой проиграло "Шахтеру": спортивные итоги 10 августа

"Динамо" с дракой проиграло "Шахтеру" на "Олимпийском", пропустив спорный гол, а Усик ответил "больным украинцам" за критику

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости субботы, 10 августа.

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