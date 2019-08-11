"Динамо" с дракой проиграло "Шахтеру": спортивные итоги 10 августа

"Динамо" с дракой проиграло "Шахтеру" на "Олимпийском", пропустив спорный гол, а Усик ответил "больным украинцам" за критику
OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости субботы, 10 августа.
Кроме того непобедимый украинский боксер выиграл бой нокаутом и назван фантастический гонорар Руиса за реванш с Джошу. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:
Драка после матча: "Динамо" проиграло "Шахтеру" на "Олимпийском", пропустив спорный гол
"Собаки лают": Усик ответил "больным украинцам" за критику
Непобедимый украинский боксер выиграл бой нокаутом
"Ва*ное дно": Усик снял "российское" видео и разозлил украинцев
Футболисты "Динамо" и "Шахтера" устроили драку после матча - опубликовано видео
"Шахтер" выгоняет из команды футболиста сборной Украины
Назван фантастический гонорар Руиса за реванш с Джошуа
"Бл*, муж меня убьет": жена экс-капитана "Динамо" показала фото топлес из спальни
"Шахтер" забил скандальный гол в матче с "Динамо"
Украинец Зинченко повторил исторический рекорд в АПЛ
"Геть з пляжа": ультрас "Динамо" устроили мощный перфоманс на игре с "Шахтером"
Известные российские фигуристы сбежали в Беларусь
Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!