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11 июня • обновлено в 17:27
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Девушка-боец UFC Мария Агапова отказалась выходить замуж за мужчин из СНГ

3.6т
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Девушка-боец UFC из Казахстана Мария Агапова заявила, что никогда не выйдет замуж за мужчину из СНГ, поскольку в этих странах принято умалчивать о домашнем насилии.

"Я вообще поняла, что никогда не выйду замуж за мужчину из СНГ. Это просто опасно для твоей жизни, вот и все. У нас, если муж тебя изобьет, то что ты сделаешь? Ты ничего не сделаешь. Пойдешь к кому-нибудь, расскажешь, а тебе в ответ: "Ой, это ты виновата, довела мужика". Пойдешь в милицию, они тебе то же самое скажут. Максимум, что они сделают – оштрафуют всю семью, заберут из вашего бюджета деньги. А он продолжит дальше бить жену", – рассказала она в интервью на YouTube-канале "Ушатайка".

Мария Агапова

Мария Агапова

Хабар 24

Агапова провела девять поединков в смешанных единоборствах, выиграв восемь из них. Ее дебютный бой в рамках UFC против Ханны Сайферс состоится 13 июня в Лас-Вегасе.

Как сообщал OBOZREVATEL, девушка-боец UFC Антонина Шевченко показала свое лицо после 45 пропущенных ударов.

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Автор
Михаил Морозов Михаил Морозов
Тема
UFC
Тег
домашнее насилие
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