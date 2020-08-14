Будет всю жизнь хлебать г*вно полной ложкой, – украинский боксер о Лукашенко

Украинский полусредневес Иван Редкач поделился своим мнением об антиправительственных протестах, которые происходят в Беларуси после президентских выборов.

"У Лукашенко был шанс войти в историю, как первый и, скорее всего, единственный диктатор на постсоветском пространстве, который добровольно отдал власть в результате свободных выборов. Стать таким настоящим батькой нации, окружить себя уважением, пить чай с малиновым вареньем и раз в месяц рассказывать журналистам байки о том, как он общался с президентами разных государств. Но вместо вот такой счастливой старости, он выбрал стать батькой шакалов, которые рыщут по городам Беларуси, избивают людей, задерживают, пытают", – написал Редкач на своей странице в Instagram.

Он отметил, что действия Лукашенко, которые спровоцировали столкновения между людьми и сотрудниками правоохранительных органов, могут спровоцировать гражданскую войну.

"Читаешь репортажи из РУВД и тюрем, где сейчас издеваются над теми, кто вышел отстаивать свои права, и понимаешь, что вот так начинаются гражданские войны, когда одна часть общества полностью теряет человеческий облик. И все это устроил Лукашенко, который теперь вместо чая с малиновым вареньем будет всю оставшуюся жизнь хлебать г*вно полной ложкой", – подытожил боксер.

Иван Редкач прокомментировал действия Лукашенко Instagram Ивана Редкача

Как сообщал OBOZREVATEL, баскетболист сборной Беларуси Артем Параховский ужаснулся от действий правоохранительных органов во время протестов.

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