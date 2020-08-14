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Будет всю жизнь хлебать г*вно полной ложкой, – украинский боксер о Лукашенко

Михаил Морозов
Михаил Морозов
Спорт
1,4 т.
Иван Редкач высказался об Александре Лукашенко

Иван Редкач высказался об Александре Лукашенко.

Украинский полусредневес Иван Редкач поделился своим мнением об антиправительственных протестах, которые происходят в Беларуси после президентских выборов.

"У Лукашенко был шанс войти в историю, как первый и, скорее всего, единственный диктатор на постсоветском пространстве, который добровольно отдал власть в результате свободных выборов. Стать таким настоящим батькой нации, окружить себя уважением, пить чай с малиновым вареньем и раз в месяц рассказывать журналистам байки о том, как он общался с президентами разных государств. Но вместо вот такой счастливой старости, он выбрал стать батькой шакалов, которые рыщут по городам Беларуси, избивают людей, задерживают, пытают", – написал Редкач на своей странице в Instagram.

Он отметил, что действия Лукашенко, которые спровоцировали столкновения между людьми и сотрудниками правоохранительных органов, могут спровоцировать гражданскую войну.

"Читаешь репортажи из РУВД и тюрем, где сейчас издеваются над теми, кто вышел отстаивать свои права, и понимаешь, что вот так начинаются гражданские войны, когда одна часть общества полностью теряет человеческий облик. И все это устроил Лукашенко, который теперь вместо чая с малиновым вареньем будет всю оставшуюся жизнь хлебать г*вно полной ложкой", – подытожил боксер.

Иван Редкач прокомментировал действия Лукашенко

Иван Редкач прокомментировал действия Лукашенко Instagram Ивана Редкача

Как сообщал OBOZREVATEL, баскетболист сборной Беларуси Артем Параховский ужаснулся от действий правоохранительных органов во время протестов.

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Протесты в БеларусиАлександр ЛукашенкоИван Редкач
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