"Будет ненавидеть": ветеран АТО назвал ошибку украинцев в скандале с Усиком и Ломаченко

Ветеран АТО и тренер по фри-файту Валерий Чеботарь считает, что украинцы подыгрывают российской пропаганде, жестко критикуя Александра Усика и Василия Ломаченко.

По мнению Чеботаря, боксеры будут еще больше обозленными на соотечественников.

Василий Ломаченко и Александр Усик Fightnews.info

"Они взрослые люди и сами делают свой выбор. Но когда Россия оккупировала Крым, то крымчанин Усик занял проукраинскую позицию, продолжил выступления за сборную Украины. Теперь его отобрали, а мы еще и помогаем агрессору. Если сейчас зайти на страницу в Усика в соцсетях, то 90% негативных и унизительных комментариев – на украинском языке. И он будет ненавидеть украинцев после этого! И кто ответственен за это? Враги? Да, но они лишь создают условия, а дальше мы все сделаем сами. Нынешний хайп вокруг боксеров только на руку России, которая имеет лишние аргументы относительно "дикости" украинского государства, мол, посмотрите, там даже свою гордость, олимпийских чемпионов, не умеют ценить", – цитирует Валерия "Новая тернопольская газета".

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Усик обвинил украинцев в прямых угрозах после того, как его раскритиковали за пророссийскую позицию. По словам Валерия Чеботаря, Россия отобрала у Украины Усика и Ломаченко, как ранее поступила с Крымом и Донбассом.

О новых секс-скандалах с Роналду и Неймаром читай у нас в Telegram!