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26 января • обновлено в 11:49
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Знаменитый украинский боксер вцепился зубами в соперника в бою

Знаменитый украинский боксер вцепился зубами в соперника в бою
Наш соотечественник отметился хамским поступком
1.8т Читать материал на украинском

Знаменитый украинский боксер Иван Редкач (23-5-1, 18 КО) во время боя против экс-чемпиона мира Дэнни Гарсии (36-2, 21 КО) укусил соперника.

Редкач кусает Гарсию

Редкач кусает Гарсию

кадр из видео

В 8-м раунде боксеры пошли в клинч и Редкач незаметно вцепился оппоненту в ключицу. Гарсия просигнализировал об этом рефери, но судья не стал останавливать поединок и наказывать украинца.

"Он укусил меня. Он выкрикнул: "Майк Тайсон", и укусил меня. Я посмотрел на судью и сказал ему об этом", - заявил на пресс-конференции шокированный Гарсия.

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Как сообщал OBOZREVATEL, 33-летний уроженец Шостки Иван Редкач уступил Гарсии в поединке за право боксировать с чемпионом мира по версиям IBF и WBC Эрролом Спенсом (26-0, 21 КО).

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Автор
Максим Богданов
Персоны
Иван Редкач Дэнни Гарсия
Место
США
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3
Комментарии
3
17
Смешно
1
Интересно
2
Печально
9
Трэш
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Комментарии на сайте не модерированы
ХОЗЯИН хОХЛОВ
ХОЗЯИН хОХЛОВ
Гарсии теперь сорок уколов в живот придется ставить.
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1
2
Турчин Сергей
Турчин Сергей
голодный какол
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4
2
Marozov Nicolay
Marozov Nicolay
Турчин Сергей,и подлый .
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2
2

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