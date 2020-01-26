Знаменитый украинский боксер Иван Редкач (23-5-1, 18 КО) во время боя против экс-чемпиона мира Дэнни Гарсии (36-2, 21 КО) укусил соперника.

Редкач кусает Гарсию кадр из видео

В 8-м раунде боксеры пошли в клинч и Редкач незаметно вцепился оппоненту в ключицу. Гарсия просигнализировал об этом рефери, но судья не стал останавливать поединок и наказывать украинца.

"Он укусил меня. Он выкрикнул: "Майк Тайсон", и укусил меня. Я посмотрел на судью и сказал ему об этом", - заявил на пресс-конференции шокированный Гарсия.

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Как сообщал OBOZREVATEL, 33-летний уроженец Шостки Иван Редкач уступил Гарсии в поединке за право боксировать с чемпионом мира по версиям IBF и WBC Эрролом Спенсом (26-0, 21 КО).

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