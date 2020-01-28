Знаменитый украинский боксер отказался выступать на Олимпиаде

Знаменитый украинский супертяжеловес Виктор Выхрист (35-10, 7 КО) отказался выступать в любительском боксе на Олимпиаде.

27-летний уроженец Светловодска (Кировоградская область) подписал контракт с промоутерской компанией EC Boxing Promotion из Германии и продолжит карьеру на профессиональном ринге под именем Виктор Фауст.

О сроках дебюта чемпиона Европы 2017 года и Европейских игр-2019 не сообщается.

Новости Известный украинский боксер попал на афишу чемпионата Германии

Как сообщал OBOZREVATEL, несколько лет назад Выхрист потерпел резонансное поражение в 1/8 финала чемпионата мира по боксу, который проходил в немецком Гамбурге. Наш соотечественник проиграл австралийцу Джозефу Гудалу благодаря скандальному решению судей.

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