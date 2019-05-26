Жертва Ломаченко нокаутом выиграл чемпионский титул

Крайний соперник украинского боксера Василия Ломаченко Хосе Педраса (26-2, 13 KO) завоевал вакантный титул чемпиона Латинской Америки по версии WBO в лёгком весе (до 61,2 кг)

На вечере бокса в Киссимми (Флорида, США) пуэрториканец добыл досрочную победу над Антонио Лосадой (40-3-1, 34 KO) из Мексики.

Педраса владел инициативой и легко разбивал защиту оппонента, двигаясь гораздо быстрее, и нанося мощные удары. В 9-м раунде Лосада пропустил двойку и упал на ринг. Пуэрториканец бросился на добивание, но рефери остановил бой.

Напомним, что бой Ломаченко - Педраса состоялся в декабре прошлого года. Пуэрториканец сумел выстоять все 12 раундов, однако проиграл единогласным решением судей.

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