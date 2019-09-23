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23 сентября • обновлено в 17:44
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Женская сборная Украины по боксу устроила бойкот чемпионату мира в России

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Женская сборная Украины по боксу отказалась ехать на чемпионат мира в Россию.

Женская сборная Украины по боксу устроила бойкот чемпионату мира в России

fbu.org.ua

Мировое первенство состоится в Улан-Удэ с 3-го по 13 октября. О неприезде украинской сборной и еще семи команд сообщили организаторы на специальном брифинге.

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По их словам, от участия в турнире отказались команды Украины, Испании, Норвегии, Венгрии, Хорватии, Пуэрто-Рико, Косово и Гватемалы. Организаторы настаивают, что украинская команда отказалась ехать на турнир не по политическим мотивам, сообщает vtinform.com.

Как сообщал OBOZREVATEL, лидеры мужской сборной Украины по боксу также не ездили на чемпионат мира в Россию, а боксеры второго украинского эшелона вернулись оттуда ни с чем.

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Тема
чемпионат мира по боксу
Тег
Сборная Украины по боксу
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Mega Death
Mega Death
Мировой бокс понес утрату))) Без украинских проституток чемпионат неполноценный))
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Пигин Макс
Пигин Макс
Я щас расплачусь...
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