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1 января • обновлено в 20:42
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"Жена изменила мужу с Усиком": появилось полное видео "приключений" нашего боксера

1.2т
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Непобедимый украинский боксер Александр Усик (17-0, 13 КО) принял участие в новогоднем выпуске "Квартал 95", где сыграл любовника Елены Кравец.

По сценарию "муж" Кравец, которого играет Евгений Кошевой, неожиданно приезжает с заработков из Польши и застает пару в постели.

Елена предлагает "супругу" разобраться, но тот резко меняет тон, когда видит, кто спрятался под одеялом. Усик всячески уходит от конфликта и заявляет, что бесплатно людей не бьет.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть полный выпуск этого номера.

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Как сообщал OBOZREVATEL, букмекерские конторы резко изменили котировки на результат потенциального боя Александра Усика (17-0, 13 КО) против чемпиона по версиям WBA, WBO, IBF и IBО Энтони Джошуа (22-1, 21 КО).

Если Усик проведет бой против Чисоры 7 марта, и этот поединок будет значимым в супертяжелом весе, бой Усика против Джошуа может оказаться назначен на следующее полугодие.

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Автор
Максим Богданов
Персона
Александр Усик
Тег
Квартал 95
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