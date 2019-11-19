Главная Новости
19 ноября • обновлено в 23:35
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Новости бокса

"Завершит карьеру": раскрыты неожиданные детали следующего боя Усика

2.7т
Читать материал на украинском

Менеджер супертяжеловеса Джозефа Паркера Крис Хиггинс уверен, что бой против Александра Усика закончит карьеру Дерека Чисоры.

"Чисора, вероятно, проиграет Усику. Он мог бы заработать немного больше денег, но это похоже на пенсию. Когда вы принимаете бой и знаете, что проиграете, заработав немного больше денег, то говорите всем: "Я завершаю карьеру". Если Чисора и Хэй решат выйти в ринг с Усиком, то они поднимают белый флаг. Чисора этим говорит: "Я закончил с боксом, я просто хочу взять деньги", – цитирует tribuna.com Хиггинса со ссылкой на Sky Sports.

Новости
"Лицо злое": Усик рассказал о грандиозном обломе перед боем

9 ноября промоутер Усика (17-0, 13 КО) подтвердил, что свой следующий бой украинец может провести против Дерека Чисоры.

Ранее СМИ сообщили, что Усик не будет боксировать с победителем реванша между британцем Энтони Джошуа и мексиканцем Энди Руисом в следующем бою.

27 октября Дерек Чисора победил соотечественника Дэвида Прайса (25-7, 20 KO) в бою за вакантный титул интерконтинентального чемпиона по версии WBO в супертяжелом весе (+90,7 кг).

13 октября Александр Усик победой техническим нокаутом дебютировал в супертяжелом дивизионе. Наш соотечественник в США легко разобрался с местным ветераном Чаззом Уизерспуном (38-4, 29 КО).

О спорте во всей красе – в нашем Instagram!

Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Персоны
Александр Усик Дерек Чисора
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
2
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости спорта

Топ-публикации

Топ-блоги