"Завершит карьеру": раскрыты неожиданные детали следующего боя Усика

Менеджер супертяжеловеса Джозефа Паркера Крис Хиггинс уверен, что бой против Александра Усика закончит карьеру Дерека Чисоры.

"Чисора, вероятно, проиграет Усику. Он мог бы заработать немного больше денег, но это похоже на пенсию. Когда вы принимаете бой и знаете, что проиграете, заработав немного больше денег, то говорите всем: "Я завершаю карьеру". Если Чисора и Хэй решат выйти в ринг с Усиком, то они поднимают белый флаг. Чисора этим говорит: "Я закончил с боксом, я просто хочу взять деньги", – цитирует tribuna.com Хиггинса со ссылкой на Sky Sports.

9 ноября промоутер Усика (17-0, 13 КО) подтвердил, что свой следующий бой украинец может провести против Дерека Чисоры.

Ранее СМИ сообщили, что Усик не будет боксировать с победителем реванша между британцем Энтони Джошуа и мексиканцем Энди Руисом в следующем бою.

27 октября Дерек Чисора победил соотечественника Дэвида Прайса (25-7, 20 KO) в бою за вакантный титул интерконтинентального чемпиона по версии WBO в супертяжелом весе (+90,7 кг).

13 октября Александр Усик победой техническим нокаутом дебютировал в супертяжелом дивизионе. Наш соотечественник в США легко разобрался с местным ветераном Чаззом Уизерспуном (38-4, 29 КО).

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