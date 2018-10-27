Застал врасплох: легендарный чемпион сделал сюрприз для Киева

В начале октября столица Украины принимала 56 Конвенцию (Конгресс) WBC, куда съехалось множество топовых персон мирового бокса. Но приезд одного из них стал внезапным и по-своему особенным - речь идет об американце Оскаре Де Ла Хойя.

Изначально присутствие в Киеве "Золотого мальчика" не планировалось, но за считанные дни все изменилось.

"Совершенной неожиданностью был приезд Оскара Де Ла Хойя. Мы совершенно не планировали такого, и о прибытии Оскара в Киев я узнала всего за 5 дней до самого приезда. В итоге он прилетел 3 октября, уже не на открытие, но это в любом случае было очень круто", - рассказала в интервью OBOZREVATEL один из главных организаторов Конгресса, известная украинская экс-боксерша Алина Шатерникова.

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По словам Шатерниковой, присутствие Де Ла Хойи означает не просто высокий уровень самого события, но и в некотором роде признание.

"Я больше 10 лет посещаю Конгресс WBC и уверенно могу сказать, что Оскар Де Ла Хойя появляется там крайне редко. Но здесь он был, и это еще раз подчеркивает, что мы отлично справились с проведением Конгресса", - уверена Шатерникова.

В то же время нашлись такие приглашенные, кто и отказался лететь в Киев. Во многом ожидалось, что украинский Конгресс посетит известный филиппинец Мэнни Пакьяо, но он проигнорировал всю связь с WBC.

"К сожалению, Пакьяо в Киеве не было. Все месседжи от WBC Пакьяо получал и читал, но не отвечал. Что ж, это его право", - рассказала Шатерникова.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, на Конгрессе WBC стало известно, что на логотип WBC и всего его пояса будет добавлен флаг Украины.

Первую часть полной версии интервью с Алиной Шатерниковой читайте на нашем сайте уже в это воскресенье, 28 октября.