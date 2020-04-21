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21 апреля • обновлено в 23:19
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"Замут" верхушек": боксер Ковалев назвал "истинную причину" коронавируса

1.4т
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Бывший чемпион мира по боксу россиянин Сергей Ковалев заявил, что коронавирус был создан в лабораторных условиях искусственно.

"Понятно, что это "замут" верхушек, но вирус и правда есть, искусственно созданный, но есть, так как несколько моих знакомых в разных странах мира (Россия, США, Канада) переболели и болеют, а двое лично мне знакомых людей умерло. Поэтому невольно тоже начинаешь понимать, что это не просто информационная атака", — написал Ковалев в Instagram.

Также боксер разместил видео, в котором рассказывается альтернативная версия происхождения COVID-19.

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Публикация от Sergey "KRUSHER" Kovalev (@sergeykrusherkovalev)

Как сообщал о, ранее экс-чемпион мира в первом полусреднем весе Амир Хан (34-5, 21 KO) заявил, что возникновение пандемии коронавируса связано с вышками мобильной связи 5G.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
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