МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
Подушка «Венето Комфорт Антистресс» Участвовать
Приз
Регистрация
ЭкономикаШоу

/Новости бокса

За "изнасилованного" из-за Крыма Усика заступились

1.8тЧитать материал на украинском

Выдающийся украинский тренер по боксу Дмитрий Сосновский призвал прекратить доставать Александра Усика политическими вопросами.

Дмитрий Сосновский и Александр Усик

Дмитрий Сосновский и Александр Усик

24.ua

"Не нравится, когда постоянно нападают на Усика. Он родился в Симферополе, у него там друзья, одноклассники, кумы. Как он должен себя там вести? Что его за это расстрелять? Сколько можно его "насиловать". Он постоянно одно и то же говорит, а от него не отстанут. Он украинец, уже живет в Киеве, а его до сих пор трогают. А самое главное, те, что "жуют", а что они сделали для Украины? Он едет в Россию, побеждает, а потом едет к нашим пограничникам и помогает им. Перестаньте на него нападать, сами что-то хорошее сделайте", - цитирует Сосновского 24.ua.

Новости
Усик — Такам: букмекеры резко изменили котировки на бой

Напомним, что 10 января 2019 года Сосновский покинул пост главного тренера мужской сборной Украины по боксу после 14 лет работы.

В ноябре прошлого года Усик дал откровенное интервью, в котором вновь ответил на наболевший вопрос, чей Крым.

Как сообщал OBOZREVATEL, после победы Усика над британцем Тони Белью на страницах крымских пабликов в сети разгорелся спор касательно родины спортсмена. Сторонники оккупации Россией Крыма стали писать, что он не украинец, а именно крымчанин.

При этом они указывали на позицию Усика, который уходит от прямого ответа о том, признает ли он полуостров украинским или российским, отвечая, что "Крым - это Крым" и он принадлежит Богу.

В январе прошлого года Усик вышел из себя после вопроса о Крыме, "наехав" на журналистов за "такие собачьи вопросы".

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Персоны
Дмитрий СосновскийАлександр Усик
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
16
4
Смешно
0
Интересно
1
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения