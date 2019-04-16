За "изнасилованного" из-за Крыма Усика заступились

Выдающийся украинский тренер по боксу Дмитрий Сосновский призвал прекратить доставать Александра Усика политическими вопросами.

Дмитрий Сосновский и Александр Усик 24.ua

"Не нравится, когда постоянно нападают на Усика. Он родился в Симферополе, у него там друзья, одноклассники, кумы. Как он должен себя там вести? Что его за это расстрелять? Сколько можно его "насиловать". Он постоянно одно и то же говорит, а от него не отстанут. Он украинец, уже живет в Киеве, а его до сих пор трогают. А самое главное, те, что "жуют", а что они сделали для Украины? Он едет в Россию, побеждает, а потом едет к нашим пограничникам и помогает им. Перестаньте на него нападать, сами что-то хорошее сделайте", - цитирует Сосновского 24.ua.

Напомним, что 10 января 2019 года Сосновский покинул пост главного тренера мужской сборной Украины по боксу после 14 лет работы.

В ноябре прошлого года Усик дал откровенное интервью, в котором вновь ответил на наболевший вопрос, чей Крым.

Как сообщал OBOZREVATEL, после победы Усика над британцем Тони Белью на страницах крымских пабликов в сети разгорелся спор касательно родины спортсмена. Сторонники оккупации Россией Крыма стали писать, что он не украинец, а именно крымчанин.

При этом они указывали на позицию Усика, который уходит от прямого ответа о том, признает ли он полуостров украинским или российским, отвечая, что "Крым - это Крым" и он принадлежит Богу.

В январе прошлого года Усик вышел из себя после вопроса о Крыме, "наехав" на журналистов за "такие собачьи вопросы".

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